صورة | بدعة جديدة من خالد الغندور لإثبات أحقية الزمالك بلقب نادي القرن

يواصل لاعب الزمالك السابق “خالد الغندور” محاولاته غير العادية لإثبات أحقية ناديه بالحصول على لقب بطل القرن الأفريقي، والذي حسمه الأهلي منذ 20 عامًا لصالحه بقرار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

استعان جناح الزمالك المعتزل بـ”بدعة” جديدة من أجل الترويج عن أحقية وصيف الدوري المصري بلقب نادي القرن الماضي.

واستخدم الغندور عملة ورقية من فئة خمسون جنيهًا وكتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي“، وقام بنشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور قد قام بوضع لافتات ضخمة داخل مقر النادي أثارت الجدل بعدما كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات“.

واعترض مسؤولو الكاف على قيام الزمالك بهذا الفعل بعدما تم وضع الشعار الخاص بالكاف على اللافتة، وهو ما يعد استغلالاً لحقوقه دون إذن مُسبق، مهددًا بتوقيع عقوبات قاسية على بطل الكونفدرالية قبل أن يتدخل وسطاء ويقرر مرتضى منصور إزالة الشعار.

لم تكن تلك هي الطريقة الوحيدة التي لجأ لها مقدم البرامج في قناة الزمالك، من أجل التأكيد على أن ناديه هو نادي القرن الحقيقي، بل استعان بعدة أدلة غير منطقية كان منها الاستدلال بتصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء.

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ويعد الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء، مكتب احصاء غير رسمي كان قد أكد منذ سنوات أن الزمالك هو نادي القرن في أفريقيا، قبل أن يتراجع ويمنح اللقب إلى فريق كوتوكو الغاني، بل وقام بترتيب حفل منح من خلاله اللقب للنادي الغاني.

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وقرر رئيس الزمالك مرتضى منصور تكوين لجنة رباعية تضم كل من نائب رئيس النادي أحمد جلال إبراهيم، وأعضاء المجلس اسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، وهاني زادة، للإشراف على ملف نادي القرن.

واستعان الغندور خلال حملته الأخيرة، بإحدى مقالات صحفي في جريدة الأهرام والمعروف بميوله إلى الزمالك، لإقناع الجماهير والرأي العام بصحة ادعاءات ناديه في ملف نادي القرن.

واعلن مسؤولو نادي الزمالك عن موعد تقديم شكواهم الخاصة بأحقية ناديهم في الحصول على لقب نادي القرن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” وذلك عقب انتهاء اجازة عيد الفطر بنهاية الأسبوع الحالي.

ظهور فيديو يؤكد أحقية الأهلي في لقب بطل القرن الافريقي

واحتفل النادي الأهلي منذ أيام بمناسبة الذكرى العشرين لحصوله على لقب نادي القرن، وتلقى متصدر الدوري المصري تهنئة من جانب الاتحاد الأفريقي “كاف” بتلك المناسبة.

ووضع خالد الغندور نفسه تحت طائلة عقوبات القانون المصري، الذي يجرم القيام بإتلاف المال، حيث أن قانون العقوبات تعرض في أكثر من نص عقابي لعقوبة من يقوم بتخريب وتشوية العملات المعدنية والورقية الوطنية والخاصة معا، وذلك فيما تضمنته المواد 202 و361 و204 مكرر من قانون العقوبات.

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