الأهلي: مهاجم الترجي خارج حسابات رينيه فايلر في ميركاتو الصيف

أكد النادي الأهلي، أن مهاجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي، ليس ضمن حسابات الجهاز الفني الخاصة بتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد مدير الكرة في النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ، على عدم صحة ما تردد عن قيام النادي بالتواصل مع اللاعب من أجل ضمه لصفوفه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية التونسية قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب النادي الاهلي للحصول على خدمات المهاجم الدولي التونسي لتدعيم الخط الأمامي للفريق بعد رحيل وليد آزارو في ميركاتو الصيف.

وطلب المدير الفني لفريق الأهلي السويسري رينيه فايلر، من اللجنة الفنية بالنادي التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي، واستقر على مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا.

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وقال عبد الحفيظ إن الاهلي لم ولن يتفاوض مع مهاجم الترجي الرياضي التونسي، رغم وصف الخنيسي باللاعب الكبير، لكن هذا لا يعني أنه ضمن حسابات الفريق سواء الآن أو مستقبلاً.

وودع الترجي دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي على يد الزمالك، بينما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة عقب تخطيه صن داونز الجنوب أفريقي.

وأنهى مدير الكرة في حامل لقب الدوري المصري تصريحاته للصحف المحلية اليوم الثلاثاء: “الحديث عن وجود مفاوضات من جانب الاهلي مع مهاجم الترجي يبدو أنها محاولات من جانب وكيل الخنيسي بهدف تسويقه”.

ويضم نادي القرن في أفريقيا 5 لاعبين أجانب بين صفوفه هم التونسي علي معلول، والنيجيري جونيور اجايي، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج، والسنغالي أليو بادجي، ويتوجب على الأهلي الاستغناء عن أحدهم إذا أراد التعاقد مع أجنبي جديد.

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