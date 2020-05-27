رياضة | ماركا تنتقد إدارة برشلونة بسبب خط دفاع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماركا تنتقد إدارة برشلونة بسبب خط دفاع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة إدارة نادي برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بعد أن وضع تركيزه بالكامل على تعزيز خط هجوم الفريق وخط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية وعدم النظر إلي خط دفاع الفريق الذي كان سببا قويا في خروج النادي من بطولة دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية.

وقالت صحيفة ماركا:"نادي️ برشلونة الاسباني قام بتجديد هجومه ووسطه بأسماء شابة قوية، ونسي دفاعه الكهل الذي يتكون من جيرارد بيكيه (33 سنة)، جوردي ألبا (31)، الفرنسي لونجليه (25 سنة)، وفيربو وسيميدو في المتوقع رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالإضافة إلي أومتيتي (26 سنة) والذي يعاني من اصابات متكررة، وأيضا هو ليس لديه استمرارية مضمونة في البارسا".

وأشارت العديد من التقارير الاسبانية أن نادي برشلونة علي وشك إنهاء التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.

ويقترب من التعاقد مع اللاعب البوسني بيانيتش صانع ألعاب نادي يوفنتوس الإيطالي لتعزيز خط وسط الفريق بالموسم الجديد.