رياضة | بعد شائعات تفكيره في الرحيل .. أرقام جون أنتوي مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد شائعات تفكيره في الرحيل .. أرقام جون أنتوي مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن النجم الغاني "جون أنتوي" مهاجم نادي بيراميدز، يفكر في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لموقع "غانا ويب" فإن نجم مصر المقاصة والأهلي السابق ربما يجد طريقه خارج نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وجلس الغاني على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات هذا الموسم، لاسيما مع المدرب الكرواتي "أنتي تشاتشيتش" المدير الفني للفريق.

وربطت عدة تقارير بين صاحب الـ27 عاماً وبعض الأندية السعودية، التي ترغب في الحصول على خدماته بنهاية الموسم الجاري.

كشف حساب أنتوي مع بيراميدز

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خاض اللاعب 28 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف ومرر 3 تمريرات حاسمة، خلال 1556 دقيقة لعب.

وفي بطولة الدوري المصري، لعب أنتوي 17 مباراة، بمجموع دقائق 984 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وفي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لعب أنتوي 10 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، في 485 دقيقة لعب.

وضمن بطولة كأس مصر، خاض اللاعب مبارتين بمجموع دقائق 87 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين.

وفي مجمل مشاركاته مع بيراميدز، والذي انضم إليه في الصيف الماضي قادماً من مصر للمقاصة، لعب أنتوي 32 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 أهدف أخرى.