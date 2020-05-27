رياضة | مدرب منتخب الأرجنتين: من الصعب انتقال مارتينيز لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب الأرجنتين: من الصعب انتقال مارتينيز لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف "ليونيل سكالوني" المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن مهاجمر نادي إنتر ميلان ومنتخب التانجو "لاوتارو مارتينيز" من الصعب عليه مغادرة النيرادزوري خلال الصيف المقبل.

ويسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، كبديل مستقبلي لمهاجم الفريق الحالي "لويس سواريز" بعد تقدمه في السن.

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وصرح سكالوني في مقابلة صحفية: "سيبحث مدرب برشلونة عن أسلوب وطريقة جديدة، للإستفادة من قدراته وجعله لاعباً مميزاً".

وتابع: "كان لاوتارو لاعباً مختلفاً قبل كأس العالم 2018 في روسيا، ثم أصبح لاعباً مختلفاً، سيضطر للتضحية لكسب مكانه".

وأضاف: "من الصعب أن يغادر لاوتارو نادي إنتر ميلان، فهو نجم الفريق الأول ويمثل قوة كبيرة، وبالنسبة لي، أتمنى لعبه باستمرار".