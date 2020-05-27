رياضة | نجم باريس سان جيرمان يغازل ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان يغازل ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فريق ليفربول الإنجليزي بعد الآداء الرائع الذي قدمه الريدز هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " الذي توقف لأجل غير مسمى منذ شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مبابي قي تصريحات صحفية اليوم:"هذا الموسم نادي ليفربول كان مثل الآلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ، لقد جعلوا الفوز يبدو سهلاً، ولكن في الحقيقة هو صعب جدًا في دوري صعب مثل الدوري الانجليزي".

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي:" الأداء الذي قدمه لاعبي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم في البريميرليج لا يحدث إلا بالتدريبات الشاقة ومع وجود مدرب جيد للغاية مثل يورجن كلوب".

يذكر أن نادي ليفربول ينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة وبفارق 24 نقطة عن أقرب منافسيه حامل لقب البطولة نادي مانسشتر سيتي ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.