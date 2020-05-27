رياضة | برشلونة يحسم مستقبل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مستقبل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة على يقين من بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ميسي سوف ينتهي عقده نهاية موسم 2021، مع وجود بند يسمح له إمكانية الانتقال لأي فريق أخر مجاناً.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة على يقين كامل من بقاء ميسي مع الفريق، ويعلمون أنه لا يريد مغادرة الكامب نو.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت خلال الفترة الماضية، عن رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.