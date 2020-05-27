رياضة | آخر تطورات عودة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات كبيرة حول عودة مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي توقفت لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وستقوم الأندية الانجليزية بالتصويت اليوم الأربعاء المقبل بشأن الدخول في المرحلة الثانية من التدريبات والتي تشمل احتكاك واقتراب اللاعبين من بعضهم البعض كما ستقوم إدارة الدوري الإنجليزي بإبلاغ الأندية برغبتها في انطلاق الموسم الجديد في عطلة نهاية الأسبوع يومي 12 و13 سبتمبر بغض النظر عن نتائج الموسم الجاري.

بالإضافة إلى أنه سيتم الطرح على الأندية فكرة حسم نتائج الموسم بحساب معدل النقاط لكل مباراة في حالة حدوث أي مفاجئات وتعذر استكمال المسابقة لأي أسباب.

كما تم طمأنة أندية مثل واتفورد وبرايتون ووستهام والذين أعلنوا عن قلقهم بشكل علني بخصوص استئناف المنافسات من خلال مكالمة فيديو موسعة تم طمأنة وإقناع عدة لاعبين أعربوا عن مخاوفهم أمثال نجولو كانتي وتروي ديني بشأن الإجراءات الوقائية المقرر تطبيقها وسيتواصل الاتحاد الإنجليزي مع نظيره الألماني للاستفادة من تجربته في عودة النشاط الكروي من جديد.