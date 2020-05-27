رياضة | عرض سعودي لضم فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض سعودي لضم فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية تونسية بأن التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك ومنتخب تونس تلقى عرضًا جديدًا من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع تونس الرقمي أن الاتحاد السعودي قدم عرضًا للزمالك من أجل التعاقد مع ساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع التونسي أن الاتحاد السعودي يسعى لضم فرجاني في محاولة لإعادة مجد العميد مرة أخرى خاصة وأن النجم التونسي له تجربة سابقة مع النصر السعودي ويعتبر من أبرز محاور الإرتكاز في الوقت الحالي في أفريقيا والوطن العربي.

وأوضح الموقع التونسي أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك سيقوم بعقد جلسة مع النجم التونسي فور عودته إلى مصر لحسم تجديد عقده ومعرفة طلباته المادية وذلك في ظل رغبة القلعة البيضاء في استمرار ساسي بين صفوفها لما يمثله من ركيزة أساسية في تشكيل الفريق.