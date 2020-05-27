اتحاد الهوكي يناقش تحضيرات فريق النخبة للمشاركات المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

بحث اتحاد الهوكي، استعدادت فريق النخبة المشكل من المواطنين علاوة على لاعبين من «الفئات الأربع»، للمشاركات القادمة على المستويات الخليجية والعربية، وذلك في الاجتماع الذي عقد عن بُعد مع اللاعبين بمتابعة إسماعيل علي البنا رئيس الاتحاد، وعتيق جمعة الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، وبحضور محمد الشربيني مدرب المنتخبات والمشرف على اللعبة في الاتحاد، وتم خلاله الوقوف على مستوى التدريبات البدنية والمهارية التي يؤديها اللاعبون عن بُعد منذ تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، كما تم الاستماع إلى آراء اللاعبين في شأن محتوى جرعات التدريبات البدنية وفق البرنامج الموضوع، والتي ستستمر حتى عودة النشاط الرياضي بقرار رسمي من جهات الاختصاص.

وأكد إسماعيل البنا رئيس اتحاد الهوكي، الذي تابع مجريات الاجتماع، أن الاتحاد مستمر في مساعيه من أجل النهوض باللعبة اعتماداً على المدارس بشكل أساسي بحكم أنها الرافد لكل الألعاب، موجهاً الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على تعاونها في إنشاء مراكز تدريب اللعبة من خلال شراكات مع عدد من المدارس في دبي والشارقة، شكلت حجر الأساس لبناء قاعدة من الممارسين للعبة بالدولة تحت مظلة الاتحاد.

وعن المعوقات التي تواجه هوكي الإمارات قال البنا: «المنشآت ممثلة في الملاعب أكبر مشكلة تواجهنا نظراً لأن الهوكي يحتاج إلى ملاعب مكلفة تشيد بمواصفات خاصة، علاوة على الدعم المالي فمواردنا محدودة جداً ونعمل بموازنة سنوية حوالي 750 ألف درهم، بالإضافة إلى مشكلة الثقافة باللعب، فعلى الرغم من أن الهوكي لعبة أولمبية تمارسها 145حوالي دولة حول العالم وتقيم لها المسابقات والدوريات إلا أننا نواجه فقراً ثقافياً باللعبة على مستوى مجتمعنا والسبب أن كرة القدم تستحوذ على الاهتمام كسمة غالبة».

وأضاف البنا: «نحن على ثقة ويقين من أن أزمة كورونا ستنفرج قريباً بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في مكافحة هذا الوباء الذي عطّل المنافسات الرياضية، لكننا مستمرين في تجهيز اللاعبين للمشاركات في البطولات الخارجية، وتنتظرنا مناسبات كبيرة هي البطولة العالمية التي نعتزم تنظيمها بالتزامن مع «إكسبو دبي»، بهدف الإسهام في دعم السياحة بوجود فرق من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث العالمي الكبير.

ومن جهته قال عتيق جمعة: «جهود الاتحاد لا تتوقف في الارتقاء بهوكي الإمارات من خلال مواصلة رفع مستوى اللاعبين لتمكينهم من تمثيل الدولة بشكل مشرف في الاستحقاقات القادمة على جميع المستويات، ونعلم أن هذا صعب جداً لكن تعلمنا من قيادتنا الرشيدة وحياتنا العملية أنه لا شيء اسمه المستحيل طالما وجدت الإرادة، وفي سبيلنا لذلك لدينا رؤية تخص الاستثمار نعمل من خلالها في الوقت الحالي ونعوّل عليها في مواصلة العمل من أجل خدمة رياضة الإمارات كهدف أساسي للاتحاد».