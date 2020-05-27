رياضة | أنطوي يقترب من الرحيل عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر أنطوي يقترب من الرحيل عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الغاني جون أنطوي، مهاجم بيراميدز، من الرحيل عن فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل استبعاده المتكرر من التشكيل الأساسي للفريق.

رحيل جون أنطوي عن بيراميدز

وذكر موقع "غانا ويب" أن رحيل أنطوي يأتي بسبب استبعاده

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من قبل المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، في مباريات الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك قبل توقفهما بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الموقع، أن اللاعب الغاني لم يكن الخيار الأول للمدرب الكرواتي، في بيراميدز، وهذا ما جعل أنطوي يبحث عن الرحيل للمشاركة بصفة مستمرة بدلًا من اللعب على فترات متقطعة.

وأوضح: "مدرب بيراميدز، يفضل الاعتماد على محمد فاروق ودودو الجباس في مركز المهاجم "الوهمي" بدلًا من أنطوي.

واستبعد الموقع الغاني، فكرة رحيل أنطوي، لأحد قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك قائلًا "سيكون صعبا للغاية انتقاله للأهلي أو الزمالك بسبب التحديات المالية التي تواجهها الأندية نتيجة لتفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي".