رياضة | برشلونة يحسم مصير جريزمان من الرحيل هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير جريزمان من الرحيل هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو نادي برشلونة الإسباني مصير اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم الفريق من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن كيكي سيتين أبلغ إدارة النادي برفض العروض المقدمة لجريزمان، حيث يرى المدرب الإسباني أن الفريق بحاجة للمهاجم الفرنسي.

وتلقى البارسا العديد من العروض في الفترة الماضية خاصة وجاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رأسهم وأيضا الثنائي الإنجليزي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

وكان فريق برشلونة قد تعاقد مع جريزمان خلال الصيف الماضي قادما من نادي أتليتكو مدريد.