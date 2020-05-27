رياضة | الزمالك يكشف موقفه من رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف موقفه من رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك عن موقفه من رحيل نجم الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، خاصة في ظل العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة.

وحسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقف رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار لنادي الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري.

وطلب كارتيرون عدم عودة سيسيه إلى الزمالك في الموسم الجديد، وأكد المدرب الفرنسي أن رزاق لن يكون ضمن حساباته.

ويتحفظ مدرب الزمالك على مستوى رزاق سيسيه الفني، وتمسك كارتيرون بالعناصر الموجودة بالفريق والأجنبية الموجودة في قائمة الفريق.