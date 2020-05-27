رياضة | الأهلي يصر على التعاقد مع موليكا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصر على التعاقد مع موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن الأهلي مازال مصرا في رغبته في التعاقد مع جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي يرفضون الاستسلام في صفقة الحصول على خدمات جاكسون موليكا من صفوف مازيمبي الكونغولي في الصيف المقبل على الرغم من رفض النادي الكونغولي التفريط في نجمه البالغ من العمر 20 عامًا لأحد منافسيه على البطولات الأفريقية.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن جاكسون موليكا يرحب بالانضمام إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل لكن مازيمبي يتعنت في إتمام الصفقة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن إدارة الأهلي طلبت من وكيل أعمال جاكسون موليكا الضغط على إدارة مازيمبي من أجل التخلي عن نجمها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية في الفترة الماضية إلى أن مازيمبي رفض عرضًا تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار من الأهلي لبيع جاكسون موليكا في الصيف المقبل.