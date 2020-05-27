شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم ملف صفقات اللاعبين بالاتفاق مع الثعلب الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسؤولو الزمالك، ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء إن إدارة نادى الزمالك بالتشاور مع المدرب ستحدد عدد الأجانب المقرر استقدامهم وفقًا للائحة الموسم الجديد حيث سيتم استقدام لاعبًا واحدًا فقط إلى جانب الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم حال سماح اللائحة بأربع لاعبين فقط، وهو ما ترفضه إدارة الزمالك حيث تطالب الإدارة البيضاء باستمرار العمل باللائحة الحالية حتى توفق الأندية أوضاعها وحال استمرار العمل بها سيكون هناك متسع أمام الإدارة البيضاء أمام استقدام ثنائى أجنبى إلى جانب الثلاثى أوناجم وبن شرقى وساسى وفى هذه الحالة ستكون هناك فرصة أمام عودة الإيفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى، والذى تألق بصورة كبيرة مع زعيم الثغر ما جعله محط أنظار عدد من الأندية.

ويتمسك نادى الاتحاد السكندرى باستمرار رزاق سيسيه ضمن صفوفه فى الموسم المقبل، فيما يجرى مفاوضات مع الزمالك حول تلك المسألة، بعدما رفض مسئولى النادى السكندرى الاستسلام فى هذه الصفقة حيث يرغب مسئولى قلعة زعيم الثغر فى الحصول على خدمات سيسيه عقب نهاية الإعارة الممتدة حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر حيث أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

فيما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، على رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق فى الفترة المقبلة، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة اللاعبين التدريبات المنزلية، بقوة خلال الفترة الحالية، من أجل حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الكروى التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط نادى الزمالك بمواجهة هامة مع فريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يركز كارتيرون مع لاعبى الفريق بمتابعة حالتهم وتنفيذهم البرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، حتى يكونوا جاهزين فنيًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى أى وقت.