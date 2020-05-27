شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل ترتيب ملف الطعن حول حصول الأهلى على لقب نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور العمل خلال الوقت الحالى على ترتيب بنود الطعن حول حصول الأهلى على لقب نادى القرن الأفريقى، بعدما أعدت إدارة الزمالك ملف كامل للطعن فى تلك المسألة ضمن التحركات التى تجريها الإدارة البيضاء للحصول على اللقب من القلعة الحمراء، حيث يطالب مسئولو الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب، ومن المقرر أن تحرك إدارة نادى الزمالك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك لحسم هذه القضية.

وسيقوم مرتضى منصور بالتشاور مع لجنة ملف القرن إلى جانب خبراء اللوائح الذى قرر ضمهم إلى اللجنة بترتيب بنود الطعن أولاً قبل التقدم بالشكوى بشكل رسمى، بعد الاتفاق حول الخطوط العريضة فى تلك المسألة ومنها الاستناد إلى مقطع فيديو من انتخابات الأهلى الأخيرة بأن من أهم إنجازات مصطفى مراد فهمى سكرتير الاتحاد الأفريقى السابق، هو حصول الأهلى لقب نادى القرن وقت أن كان سكرتير الاتحاد الإفريقى إلى جانب الطعن على نظام النقاط الخاص بتحديد بطل القرن الأفريقى الذى جاء فى صالح الأهلى رغم حصول الزمالك على بطولات قارية فى ذلك التوقيت أكثر من الفريق الأحمر إلى جانب مجموعة أخرى من النقاط التى يتم إعدادها حاليا داخل القلعة البيضاء وسيتم ترتيبها أولا ثم التقدم بالشكوى بصورة رسمية.

ومن المقرر، أن يُجرى مجلس إدارة نادى الزمالك تعديلات فى الوقت الحالى على اللافتات المُعلقة على أسوار قلعة ميت عقبة، المدون عليها أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، وذلك بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" من على اللافتات لتجنب توقيع أية غرامات على النادى الأبيض من قبل الكاف.