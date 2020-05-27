شكرا لقرائتكم أطفال مشجعين وناشئين شهرتهم تفوق نجوم الكرة .. الكيكى نموذجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دائما ما تطال النجومية والتألق لاعبو كرة القدم بشكل واضح وتسلط عليهم الأضواء إما بسبب إحراز الأهداف ، او صناعتها ، او الزود عن المرمى وإفساد هجمات المنافسين ، او عمل عرضيات خطيرة من الجانبين .

كل ما ذكر يُعد أمرا عاديا ، إلا أن هناك بعض الأمور حول اللاعبين أصبحت اكثر شهرة منهم أنفسهم مثل اطفال النجوم ، أو بعض المشجعين الذين يتفانون فى التشجيع ومؤازرة فرقهم وغيره من الأطفال التى نرصدهم فى التقرير التالى :-

طفل الجونة



أثار طفل الجونة زياد الصحيفى لاعب الجونة فى 2015 عاصفة من الجدل وردود الفعل المتضاربة في مصر بعد مباراة فريقه أمام الأهلي بكأس مصر، وذلك بسبب إشراك الفريق الساحلى للاعبين ناشئين لم يتجاوز عمر أحدهم 14 عاما.

كان الجونة خسر أمام الأهلي بنتيجة 13-0 في بطولة كأس مصر، بعد أن قرر استبعاد جميع لاعبي الفريق الأول من المشاركة أمام الأهلي، "اعتراضا على قرار لجنة شؤون اللاعبين بعدم هبوط نادي الداخلية لإشراكه لاعبا مقيدا في صفوف نادي الإنتاج الحربي، واكتفاء اللجنة بتغريم اللاعب 100 ألف جنيه وإيقافه 6 أشهر".

وكان أكثر ما أثار جدلا في الأوساط الكروية المصرية، مشاركة لاعب الجونة زياد الصحيفي، الذي لا يتجاوز عمره الـ 14 عاما، في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

ويعتبر زياد الصحيفي، نجل أحمد الصحيفي المشرف العام على الفريق الساحلي وقتها، أصغر لاعب يشارك في البطولات المحلية على مستوى الكرة المصرية.





أدهم الكيكى



يعد الطفل الزملكاوى أدهم الكيكى صاحب ال10 أعوام من الأطفال الذين اشتهروا بحبهم الشديد للفريق الأبيض ، وكان له قصة شهيرة عندما توفى وهو فى طريقه لمشاهدة فريقه أمام غريمه التقليدى الأهلى فى لقاء الدور الاول للدورى فى 21 سبتمبر من العام الماضى بعد حادثة شنيعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى .

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وتعد قصة أدهم الكيكى من القصص التى هزت أرجاء المعمورة كلها بسبب صعوبتها ، وهو ما دفع مجلس إدارة الزمالك لتقديم واجب العزاء واستضافة والد الطفل وعمل عضوية مستثناة للأسرة جميعا .

نجل على معلول



خطف نجل النجم التونسى كريم على معلول الأنظار من والده خلال الفترة الماضية بخفة ظله وظهوره مع والده فى اكثر من مناسبة سواء عن طريق السوشيال ميديا ، او من خلال تدريبات القلعة الحمراء .

ويحرص على معلول على اصطحاب نجله معه فى كافة المناسبات الشخصية ورفع العديد من الصور الخاصة على موقع الإنستجرام وهو ما جعل البعض يؤكد أن الثنائى أصبحا متلازمين فى كافة المناسبات .

ناشئ الزمالك المريض بالسرطان



انتشرت صور سعد محمد ناشئ الزمالك مواليد 2000 المصاب بالسرطان ، بعدما مال لاعبو الفريق الأبيض لمساندته واصطحابه معهم فى كافة المعسكرات للتخفيف من ألامه بعدما فوجئ اللاعب بالمرض أثناء الكشف بصحبة والده بدولة السعودية أثناء أداء مناسك العمرة .

ويحاول لاعبو الزمالك التخفيف من آلام المرض على اللاعب الشاب عن طريق الوقوف بجانبه وكان اخرها عندما قام باستلام ميدالية ورفع كأس السوبر المصرى عقب حصول الفريق الأبيض عليه فى دولة الإمارات امام الاهلى .

أدم حجاج



اشتهر الناشئ أدم حجاج جامع الكرات بنادى الزمالك بعشقه الشديد للفريق الأبيض بالرغم من أنه مازال صغيرا جدا ، إلا انه اشتهر بالمواقف القوية مع الجماهير ، بعدما عرف عنه أنه يقوم بركل الكرات داخل الملعب أثناء هجمات الفرق المنافسة للزمالك فى اللحظات الأخيرة من أجل افسادها ، كما انه التقطته بعض الكاميرات وهو يبكى بحرارة خلف المرمى فى بعض المباريات التى فاز فيها الفريق الأبيض بصعوبة .