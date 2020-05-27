المدير الفني للاتحاد المصري الدكتور محمود سعد يتعرض لوعكة صحية

تعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا حيث قام بمتابعة حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه. اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه. وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد. من جهته طمأن الدكتور محمود سعد محبيه على حالته الصحية متوجها لهم بالشكر على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه.

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