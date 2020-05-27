رياضة | زيدان يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني قرار مفاجئ بشأن مستقبل واحد من نجوم الفريق في الفترة المقبلة وموقفه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت منذ فترة إلى أن نادي ريال مدريد ينوي بيع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

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ولكن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان قرر عدم رحيل لوكا يوفيتش عن الفريق في نهاية الموسم الجاري واستقر على استمراره في الفريق.

وأكدت الصحيفة أن زيدان أبلغ إدارة ريال مدريد أنه لا يمانع في بقاء يوفيتش في الفريق بالموسم القادم لأنه يرى أن اللاعب قد يكون لازال لديه المزيد لم يقدمه مع الفريق حتى الآن.

وقد شارك لوكا يوفيتش في 24 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.