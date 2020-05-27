رياضة | نجم إنتر ميلان يجبر ميسي على البقاء في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم إنتر ميلان يجبر ميسي على البقاء في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك ثقة داخل برشلونة باستمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة رسميًا في نهاية الموسم القادم ولكنه يمتلك شرطًا يمنحه حرية الرحيل في نهاية الموسم الحالي بدون مقابل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من عدم نهاية الموعد المحدد لإبلاغ برشلونة بقرار ميسي بالرحيل أم لا إلا أنه لا أحد يشك داخل قلعة الكامب نو في استمراره وبقاؤه.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ثقة إدارة برشلونة تصل إلى الحد الأقصى في ميسي خاصة بعد أن اجتمع النجم الأرجنتيني مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو والرئيس التنفيذي أوسكار جراو بعد العودة للتدريبات على رغم ما تردد عن وجود خلافات بعد قرار تخفيض رواتب اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من ضمن علامات استمرار ميسي مع برشلونة هو سعادته باقتراب التعاقد مع مواطنه لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الذي أشاد به بالفعل وطالب برشلونة بضمه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يعلم أنه تقدم في العمر وأنه لم يعد كما كان قبل سنوات لذا يرغب في التعاقد مع نجوم جدد لمساعدته في الحفاظ على وضع برشلونة التنافسي على الألقاب المحلية والأوروبية.