رياضة | نجم ريال بيتيس بديل بيانيتش في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ريال بيتيس بديل بيانيتش في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حدد لاعب جديد في الدوري الإسباني وذلك في حال فشله في التعاقد مع البونسي ميراليم بيانياتش نجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة وضع بيانيتش كأولوية من أجل تدعيم وسط ملعبه في الصيف المقبل إلا أن تصميم يوفنتوس على التعاقد مع آرثر ميلو وعدم وجود رغبة لدى النجم البرازيلي في الرحيل يعطلان الصفقة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة استقر على التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس في حال فشل صفقة التعاقد مع بيانيتش.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فقير يعتبر من الخيارات الهجومية التي تحظى بتقدير كبير في برشلونة نظرًا للموهبة المميزة التي يمتلكها والآداء الذي قدمه في أول موسم له في الدوري الإسباني

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا يحظى باهتمام أندية ميلان الإيطالي وآرسنال ونيوكاسل الإنجليزيين.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال بيتيس يشترط الحصول على 50 مليون يورو من أجل التنازل عن النجم الفرنسي.