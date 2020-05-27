شكرا لقرائتكم خبر عن فاران يريد كل شيء مع «الملكي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي الفرنسي رافايل فاران أنه يريد «الفوز بكل شيء» مع النادي الملكي، معرباً عن ارتياحه لقرار الحكومة منح الضوء الأخضر لاستئناف «لا ليجا».
وقال فاران: «نريد حقاً العودة إلى المنافسة، إنها مهمتنا، إنها سبب وجودنا، نريد دائماً التنافس» مع الفرق الأخرى.
وأضاف: «لم نلعب كرة القدم منذ فترة طويلة، لذلك نحن متحمسون جداً ونريد الفوز بكل شيء».
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