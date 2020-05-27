إيقاف كروي بتهمة الاغتصاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن لجنة الأخلاقيات التابعة له، أوقفت بشكل مؤقت رئيس اتحاد هايتي ايف جان-بارت الذي يواجه تحقيقاً بشأن اتهامات اغتصابه للاعبات قاصرات، عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة.

وأشار فيفا في بيان إلى أنه «تماشياً مع البندين 84 و85 من قانون الأخلاقيات للفيفا، أوقفت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات بشكل مؤقت، ايف جان-بارت، رئيس اتحاد هايتي لكرة القدم، عن مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة على المستويين المحلي والدولي، لمدة 90 يوماً».

ونفى رئيس الاتحاد الهايتي هذه الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في تقرير نشرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، ونسبتها إلى مصادر عدة بينها أشخاص يعملون في المركز، إضافة إلى فتيات كن ضحية له وعائلاتهن. وارتكب جان-بارت، الإساءات الجنسية في الأعوام الخمسة الماضية، بحسب التقرير. ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن سيدة في المركز كانت تسهّل له استغلال الفتيات.