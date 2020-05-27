شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدرب فاداو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وفاة أوزفالدو ألفاريز، مدرب منتخب البرازيل للسيدات سابقاً، والذي كان يعرف باسم فاداو، عن 63 عاماً. وقاد ألفاريز منتخب البرازيل للسيدات لإحراز لقب كأس كوبا أمريكا في 2014 و2018، وكتبت مارتا أشهر نجمات المنتخب البرازيلي للسيدات على تويتر «لم يسبق لي أن عرفت إنساناً مثلك. وأنا فخورة أنني تابعت بعض اللحظات الرائعة في حياتك».

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