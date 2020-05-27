إصابة زلاتان في ربلة الساق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أن مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى وليس وتر أخيل كما كان يخشى، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقعة.

وتعرض النجم المخضرم لإصابة بالغة خلال التمارين مع فريقه استعداداً لاحتمال استئناف منافسات «سيري أ»، ورجحت تقارير أخرى إصابة في وتر أخيل قد تبعده لمدة أشهر.

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لكن النادي أشار في بيان أمس إلى أن «إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في العضلة النعلية لربلة الساق اليمنى».

وأكد أن «وتر أخيل لم يمسّ. اللاعب سيخضع لفحص خلال فترة عشرة أيام».

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن هذه الإصابة قد تبعد المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً، لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع.