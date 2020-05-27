مهلة للدوري الروماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الروماني لكرة القدم إن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) منحه مهلة حتى الأول من يوليو / تموز ليرسل خططاً عن كيفية إنهاء موسم الدوري المحلي.

وأعلن اليويفا الشهر الماضي أنه منح مسابقات الدوري الأوروبية مهلة حتى 25 مايو/ إيار لإرسال خطط استئناف اللعب لكن الاتحاد الروماني طلب تمديد المهلة بعد أن قالت الحكومة الرومانية إنها تقيّم موقف كوفيد-19 كل أسبوعين، وتحلل كيفية تأثير البروتوكولات الطبية الحالية في تدريبات الفرق.