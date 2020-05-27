شالكه يخسر سردار لنهاية الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مدرب فريق شالكه الألماني لكرة القدم ديفيد فاغنر أن لاعب وسط فريقه سوات سردار سيغيب حتى نهاية الموسم؛ بسبب إصابته بتمزّق في أربطة الساق.

وتعرّض سردار البالغ من العمر 23 عاماً والذي سجل سبعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم، للإصابة في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها شالكه الساعي لمركز مؤهل للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) صفر-3 على أرضه أمام أوغسبورغ الأحد.

وعلى الرغم من لعبه في خط الوسط الدفاعي فإن سردار يعد هداف الفريق بفارق هدف عن زميله في المركز المغربي أمين حارث،ويتوقع أن تطول فترة ابتعاد سردار عن الملاعب ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر.

Advertisements

وتعرّض شالكه لخسارتين كبيرتين منذ استئناف البطولة في 16 مايو/‏أيار الحالي صفر-4، وصفر-3 أمام جاره بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ على التوالي، ما يزيد من مصاعب الفريق الذي لم يفز في مبارياته التسع الأخيرة.

كما تراجع شالكه من المركز الثالث في ديسمبر الماضي إلى الثامن حالياً، قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.

وقال فاغنر: لم نعد الفريق الذي كنا عليه في النصف الأول من الموسم.