حارس بورنموث مصدوم لإصابته بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف حارس نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم آرون رامسدايل أنه صدم لدى اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، معتبراً أن الأمر كان «مخيفاً ومثيراً للقلق»، على رغم تأكيده أنه لا يعاني عوارض.

وأكد حارس المرمى الدولي للمنتخب الإنجليزي لما دون 21 عاماً: «كان الأمر صدمة بلا شك. لم أخالط أحداً في الفترة الماضية، لكنني الآن مصاب».

وتابع «لا تظهر عليّ أي عوارض، لذا التقاط شخص شاب وفي صحة جيدة للعدوى، هو أمر مخيف ومثير للقلق».

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وجاءت نتيجة الفحص الذي خضع له رامسدايل في الجولة الأولى سلبية، لكن نتيجة الفحص الثاني كانت مغايرة. ورجح حارس المرمى أن يكون قد التقط العدوى خلال زيارته متجراً للمواد الغذائية بغرض التبضع.

وأوضح «الأسبوع الماضي قمت بالأمور المعتادة مثل الذهاب إلى السوبر ماركت ومحطة الوقود، عندما تلتقط الفيروس، يظهر الأمر في عينات من دمك. لم يكن الأمر كذلك بطبيعة الحال (بعد الفحص الأول)».

وتابع «كنت حذراً مؤخراً بقدر ما كنت حذراً خلال فترة الإغلاق، ويبدو أنني التقطت العدوى خلال التبضع».