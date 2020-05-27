إنستجرام يغلق حساب ميسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شغل إغلاق شركة «إنستجرام» حساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على موقع التواصل الاجتماعي لمدة ساعة من منتصف ليل الثلاثاء العالم، بعدما تناقل محبو لاعب برشلونة الخبر، وانتشرت تكهنات عن السبب في ذلك، قبل أن يتم الإيضاح أن الأمر تم عن طريق الخطأ، وبسبب خطأ تقني من شركة «إنستجرام» التي فتحت تحقيقاً في الأمر.

وليس ميسي شخصاً عادياً بالنسبة لشركة «إنستجرام»، حيث يتابعه أكثر من 152 مليون شخص، لذلك فإن متابعة خبر إغلاق الحساب كانت قياسية، وبدأ تكهن المشجعون عن السبب، والبعض أخذ الأمر على سبيل الطرافة، حيث تم نشر صور لطفل ميسي، وهو يعبث بهاتف والده خلال إحدى المباريات، كما انتشرت صور لكريستيانو رونالدو المنافس التقليدي للنجم الأرجنتيني وهو يعلن مسؤوليته عن «تهكير» الحساب.

وقال صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية «تم تعطيل حساب ميسي، وأحدث معجبوه ثورة في الشبكات الاجتماعية، مما جعل اسم ليونيل ميسي ينتشر لأسباب لم يسع إليها اللاعب نفسه».

وقالت موندو «إن آخر صورة نشرها ميسي قبل إغلاق الحساب كانت صورته بقميص المنتخب الأرجنتيني، احتفالاً بثورة مايو في الأرجنتين».