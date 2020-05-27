الكأس مُرة.. إلغاء دوري الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

سيكون الأسبوع المقبل حاسماً في تحديد الكثير من ملامح ومعالم المشهد الكروي بما يتعلق في منافسات الموسم الكروي المعلق، وسط مؤشرات عن قرب الإعلان رسمياً عن إلغاء دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

ويتوقع أن تعلن رابطة المحترفين مصير الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء خلال أيام، خاصة وسط مرحلة من الانتظار دامت أكثر من 70 يوماً ما بين 15 مارس/ آذار الماضي واليوم.

وتشير كل التوقعات إلى أن الرابطة في طريقها لاتخاذ القرار «المر» واعتبار الموسم لاغياً من دون تحديد بطل، بعد الكثير من التقييم والدراسة، وتحديد سلبيات وإيجابيات القرار سواء لو تقرر استكمال الموسم، أو تم الحسم بالإلغاء، نسبة لتأثيرات كل من القرارين على مسار الموسم الكروي المقبل أيضاً.

وسيكون القرار المتوقع صدوره خلال أيام أقرب إلى قرار بطعم «العلقم» حتى بالنسبة إلى مسؤولي الرابطة، قياساً إلى حجم وتأثير وتداعيات القرار على كل قطاعات اللعبة والمسابقة بشكل عام.

ويتوقع أن يضع مسؤولو الرابطة «الرتوش الأخيرة» على إصدار القرار؛ بعد التشاور مع الجهات المختصة، إضافة إلى إدراكهم حجم التداعيات السلبية التي تركتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد على كرة الإمارات، كما على سائر مناخات اللعبة عالمياً.

ويعد القرار كأساً مراً، بالنسبة إلى الرابطة التي ستفقد الكثير من المبالغ المالية بناء على عقود بث ونقل مباريات المسابقة والتي كانت تحصل عليها من قبل القنوات الرياضية الناقلة، إلى جانب عائدات الرعاة والشركاء.

ولم يترك فيروس «كورونا» آثاراً سلبية على الرابطة وحسب؛ بل إن الجائحة المستجدة تسببت في خصم رواتب اللاعبين محلياً بنسبة 30 و40% بناء على قرار اتحاد اللعبة، كما تسببت في تقليص حجم الدعم المادي الذي تحظى به الأندية التي خسرت الكثير من المبالغ؛ بسبب توقف النشاط، وعدم وجود عائدات مادية من الرعاة والشركاء، إلى جانب توقف عائدات المشاريع الاستثمارية التي كانت تضخ مبالغ جيدة في خزائن الأندية.

وسعى مسؤولو الرابطة طوال الفترة السابقة إلى تطبيق خطوات استكمال الموسم، لكن العوائق كانت كثيرة وتتمثل أبرزها:

1- عدم وضوح موقف الاتحاد الآسيوي حتى الساعة حول المواعيد المقترحة لإقامة مباريات دوري أبطال آسيا.

2- عدم وضوح موقف الاتحادين الدولي والآسيوي حول المواعيد المحددة لاستكمال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الآسيوية.

3-عقود اللاعبين المواطنين، خاصة دخول الأندية مرحلة الاستغناء وعدم تجديد عقود اللاعبين في ظل توقف المسابقة وضبابية المشهد طيلة الفترة السابقة.

4-عقود اللاعبين الأجانب؛ حيث قامت الأندية بالاستغناء عن العديد منهم من أصحاب العقود التي تنتهي في نهاية مايو/أيار الحالي أو يونيو/حزيران المقبل، بينما كان قرار الاستكمال في أغسطس/آب المقبل، سيجبر الأندية على تمديد عقودهم لأربعة أشهر إضافية (يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول) مما سيضع على عاتق الأندية ثقلاً مادياً كبيراً.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي للعبة فرض على الأندية تمديد عقود اللاعبين ودياً، وبالإتفاق بين الطرفين، عند استكمال الموسم، وهو القرار الذي كان سيتسبب بالكثير من الأضرار على الفرق وعلاقاتها بلاعبيها.