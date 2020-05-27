«الشارقة الرياضي» يتفقد نادي خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

قام عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بزيارة تفقدية ظهر أمس لنادي خورفكان، وكان في استقباله سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وعمار علاي أمين السر العام. وتفقد الأمين العام مشاريع النادي ووقف كذلك على المراحل التي وصل اليها سير العمل، كما تجول في الاستاد الرئيسي والصالة الرياضية والطرق الداخلية بالنادي، كما استعرض الأمين العام الإجراءات الاحترازية التي انتهجها خورفكان لدرء المخاطر ومجابهة فيروس كورونا، وتم عقد اجتماع مصغر تم خلاله تبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة وأهم المتطلبات التي يحتاج اليها النادي.

وأكد سالم النقبي حرص إدارة النادي على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل بها النادي بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، وأشار إلى انتهاء العمل في المرحلتين الأولى والثانية من تجهيز الملعب الرئيسي وأعمال الصيانة بالنادي، وبدء العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تشمل إكمال بقية المرافق الإدارية ومواقف السيارات ورصف الطرق الداخلية الى جانب تصريف مياه الأمطار وربطها بالشبكة القومية، وتم تدشين الوحدة العلاجية بالنادي والتي تعد من أفضل وأشمل العيادات الموجودة في الأندية الرياضية بالمنطقة، فضلاً عن تميزها بحداثة الأجهزة ونوعها، إضافة الى توفير كل ما يلزم من مكملات واحتياجات ضرورية، يمكنها تقديم الإجراءات العلاجية لكافة المصابين في علاج الحالات الحادة والمزمنة بجودة وكفاءة عالية.

وفي ختام حديثه تمنى النقبي أن تنتهي أزمة جائحة كورونا وأن تعود الحياة الى طبيعتها في كل مرافق الدولة، وامتدح الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزراتا الصحة والداخلية الى جانب الدوائر الحكومية للقضاء على الوباء، وأثنى النقبي على جهود مجلس الشارقة الرياضي ومتابعته الحثيثة لأندية الامارة رغم الظروف الراهنة.