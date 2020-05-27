شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صربية ترشح مدرب الظفرة للعودة إلى بارتيزان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
عاد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لنادي الظفرة إلى الواجهة من جديد، عبر الأنباء التي تشير إلى رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع المدرب القدير صاحب الـ 47 عاماً،خاصة بعد النجاح الذي حققه منذ توليه الإشراف على "الفارس" في يوليو/ تموز 2018، ونجح في الوصول به إلى نهائي كأس رئيس الدولة مرتين على التوالي في إنجاز تاريخي للفريق الذي تأسس في عام 2000، بجانب النتائج المميزة في دوري الخليج العربي، وكل ذلك جعل إدارة الظفرة تمدد عقده الذي تبقى منه موسمان.
ونشرت صحيفة «كورير» الصربية خبر عن احتمال عودة رازوفيتش إلى تدريب فريق يارتيزان الصربي الذي قاده في 2012 لموسمين، وذلك لتعويض مدربه الحالي الذي سيرحل إلى الدوري الإنجليزي.
وسبق هذه الأخبار أنباء كثيرة عن اختيار مدرب الظفرة ضمن ترشيحات اللجنة الفنية للمنتخب الوطني ونادي الوحدة وبني ياس، ولكن جميع هذه الأخبار تم نفيها من قبل إدارة النادي والمدرب.
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