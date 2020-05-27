نواف مبارك: العين طلبني فأنتقلت إلى بني ياس.. وأريد ان أكون مقدم برامج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تحدث النجم السابق لمنتخب الإمارات نواف مبارك عن مسيرته الرياضية وقال لـ«الخليج الرياضي» إن بدايته كانت من نادي خورفكان ثم انتقل إلى الشارقة وحقق معه كأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2003 وفي عام 2011 انتقل إلى بني ياس وحقق معه بطولة كاس الخليج للأندية وسجل الهدف الثاني في المباراة النهائية وكان الهدف الأول للنجم المصري محمد أبوتريكة.

وأوضح نواف أنه انتقل بعد ذلك إلى الأهلي وقال: طلبني المدرب الروماني كوزمين وتحدث معي بعد مباراة بين الشارقة والأهلي وقال لي أريدك في فريقي وقلت له: الموضوع عندك وأنا جاهز.

وأضاف: أذكر في ذلك الموسم كنت ثاني هدافي دوري خلف مبخوت بفارق هدف وبعد محطة الفرسان عدت إلى «الملك» بطلب من الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس النادي آنذاك وختمت مسيرتي باللعب في نادي العروبة واعتزلت في 2019 بعد مسيرة مع 5 أندية هي الشارقة وخورفكان وبني ياس والأهلي والعروبة وراضٍ عن نفسي وعما قدمته مع الأندية والمنتخبات.

مرحلة جديدة

تحدث نواف مبارك عن انضمامه للشارقة وقال: كل شيء تم عن طريق الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني الأب الروحي لنادي الشارقة والداعم لي في مسيرتي الكروية، فقد لعب الدور الأبرز في التحاقي بالشارقة ولا أنسى فضل نادي الشارقة الذي قدمني للمنتخبات الوطنية، وكذلك لا أنسى الموقف الكريم من يحيى عبد الكريم الذي كان رئيس شركة الكرة عندما انتقلت إلى بني ياس تحدث عني بشكل جيد وتعامل معي بحنان الوالد والأخ الأكبر وقدم لي كل ما في وسعه للبقاء في نادي الشارقة وبعد أن لاحظ إصراري على الرحيل قال لي: بالتوفيق إن شاء الله.

وأضاف: حدثت مفارقة قبل انتقالي إلى بني ياس، كنت عقدت اتفاقاً مع نادي العين ولم يبق سوى التوقيع على العقود، وعندما كنت في الطريق إلى نادي العين للتوقيع تواصلت معهم لكنهم قالوا لي سنتواصل معك بعد أسبوع، حينها شعرت أن الأمور لا تسير بالطريقة التي أريدها وفي هذه الأثناء تواصل معي المدرب البرازيلي فييرا مدرب منتخب العراق السابق وطلبني للعب في بني ياس وافقت على الفور ولم أتردد في التعاقد مع بني ياس بعد الاستخارة، بعد فترة اكتشفت أن العين كان متردداً في التعاقد معي، خاصة بعد إصابة عموري في المعسكر، طلبوا الوقت لمعرفة ما إذا كان عموري قادراً على العودة السريعة أم يحتاج إلى وقت أطول للتعافي.

مع الفرسان

قال نواف إنه انتقل إلى الأهلي من بني ياس برضا الطرفين وقال: كنت في المعسكر الإعدادي في النمسا وحضرت إلى دبي فجراً ووقعت في اليوم نفسه وغادرت للالتحاق بمعسكر الفرسان، خلال أسبوع واحد شاركت في معسكرين مع السماوي والفرسان.

وأضاف: عندما التحقت بالأهلي كان هناك 3 فرق جاهزة في قلعة الفرسان ومن سوء حظي تعرضت للإصابة في الرباط الصليبي، لذلك لم أشارك كثيراً، مع الأهلي خسرت نهائيين: كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس دوري أبطال آسيا.

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عودة إلى الشارقة

قال نواف مبارك إنه فضّل العودة إلى نادي الشارقة وقال: عدت إلى الشارقة بطلب من الشيخ أحمد آل ثاني وعبدالعزيز العنبري مدرب الفريق، فسخت عقدي مع الفرسان وكان قد تبقى لي موسم لكني قدرت طلب الشيخ أحمد آل ثاني والعنبري وأن الفريق يحتاج إلى قائد ومعظم اللاعبين صغار في السن ويحتاجون إلى لاعب خبرة.

وأضاف: وبعد الشارقة انتقلت إلى نادي العروبة وكنت أنا وبشير سعيد ووليد سالم فضلنا خوض تجربة جديدة وهي ليست غريبة بالنسبة لي فقد بدأت مع خورفكان ومن نفس المنطقة ونفس الشعار الأخضر وأعتقد أن دوري الدرجة الأولى يمتلك لاعبين مميزين وهذه الأندية لا ينقصها سوى الدعم المالي.

مشاركة مع المنتخبات

أكد نواف مبارك أنه شارك مع المنتخبين الأولمبي والأول في العديد من البطولات وقال: أبرز إنجازاتي مع المنتخبات كاس الخليج 2007 في أبوظبي ونحن أول منتخب يحقق بطولة كأس الخليج للدولة، كما شاركت مع المنتخب في مباراتين أمام المنتخبين البرازيلي والألماني، وسجلت هدفاً مميزاً في شباك مانويل نوير حارس ألمانيا من تسديدة من خارج المنطقة أما ذكرياتي مع مباراة البرازيل فقد جمعتني الصداقة مع جونينيهو، كنت ألتقي معه في باريس عندما كان يلعب بالدوري الفرنسي، وقبل المباراة عندما شاهدني في الممر قبل الدخول إلى ملعب مدينة زايد توجه نحوي وتبادلنا التحايا وتبادلنا القمصان عقب نهاية المباراة وما زلت احتفظ بقميصه.

شكر وتقدير

تقدم نواف مبارك بالشكر والتقدير إلى علي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة متمنياً للإدارة الجديدة كل التوفيق وقال: أشكر المدفع على حديثه الرائع في حق المدرب ومعلم الأجيال جمعة ربيع، كان حديثاً مميزاً ونعتبره موجهاً لنا جميعاً كقدامى لاعبين في النادي، لقد تدربت على يد عدد من المدربين الأجانب أشهرهم الفرنسي برونو ميتسو رحمه الله وكوزمين ولكن أفضل مدرب استفدت منه هو المدرب جمعة ربيع الذي نعتبره كنزاً وخبيراً وطنياً يجب المحافظة عليه للاستفادة من خبراته في هذا المجال، كما أشكر عبدالله العجلة وكل الزملاء في شركة الكرة.

وأضاف: الآن أنا أعمل مدرباً في المراحل السنية بنادي الشارقة، وجاهز لتلبية النداء في قلعة الملك في أي وقت وفي أي مجال، أحب العمل الإعلامي وبعد كل استضافة تطلب مني القنوات العمل في التحليل الفني، زميلي سبيت خاطر نجح في العمل في القنوات الرياضية، وأنا مؤهل ليس للتحليل فحسب، بل حتى في تقديم البرامج.