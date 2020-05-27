12 لاعباً أجنبياً على ذمة اتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لا تتوقف المشاكل عن مطاردة اتحاد جدة في السنوات الأخيرة، ما أثقل كاهل العميد مادياً، وأدخل إداراته المتلاحقة في حيرة القرار للتصدي لتلك المشاكل التي خلفتها التعاقدات مع مدربين ولاعبين أجانب من دون إكمال التعاقد.

وفي الفترة الماضية تقاطرت على النادي العديد من القضايا أبرزها مستحقات المدرب الكرواتي السابق بيلتش وجهازه المعاون التي تقارب 17.5 مليون يورو، إضافة إلى المدرب التشيلي سييرا وصولاً إلى اللاعبين مروان داكوستا واستحقاقات نادي باوك اليوناني التي خلفتها صفقة الصربي بيريجوفيتش، والذي يشكل هو الآخر ثقلاً على كاهل الإدارة إلى جانب أربعة لاعبين آخرين خارج الأسوار انتهت إعاراتهم، وسيعودون فور عودة النشاط الرياضي في السعودية.

وبالتالي فإن البرازيلي فابيو كارلي مدرب الفريق سيتفاجأ بوجود 12 لاعباً أجنبياً في تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة، منهم 7 لاعبين يشاركون معه هم البرازيلي غروهي إضافة إلى مواطنيه برونو ورومارينيو والأرجنتيني انجيل والمغربي كريم الأحمدي والتونسي أنيس البدري والإيفواري بوني، وسينضم لهذا العدد 5 لاعبين من بينهم أربعة من الذين عادوا من الإعارة هم الصربي بيزيتش والإيفواري سانجو والبرازيلي جوناس ومهاجم الرأس الأخضر جاري رودريغيز، إضافة إلى الصربي بريجوفيتش الذي قضى الفترة الماضية في بلاده بعد استغناء الهولندي كات مدرب الفريق السابق عن خدماته.

وتمثل هذه القائمة تحدياً جديداً لإدارة الاتحاد بقيادة انمار الحائلي؛ لأنه من المؤكد سيتم الاستغناء عن 5 لاعبين إما بتجديد الإعارة وإما فك العقود وتكبد المزيد من الخسائر.