نجاح كبير لبرنامج التدريب عن بعد بـ«الشارقة لرياضات الدفاع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن أن عدد المتابعين الذين استفادوا من برنامج التدريب عن بعد لرياضات الجوجيتسو والكاراتيه والتايكواندو والكاراتيه فاق الـ 40 الف مشاهد منذ انطلاقته تماشياً مع تعليق الانشطة الرياضية ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وحتى منتصف مايو الجاري. ونظمه النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي محققاً نجاحاً كبيراً.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن تنظيم برنامج التدريب عن بعد يأتي وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي بمواكبة الاجراءات الاحترازية، وباشراف ومتابعة أعضاء مجلس الادارة ولجنة التخطيط الاستراتيجي وادارة التدريب الرياضي وبالتعاون مع المركز الاعلامي. وأكد العويس أن توجيهات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والمتابعة الحثيثة للأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، ساهمت في تحقيق التفاعل الكبير بين رياضيي النادي والمدربين في الكاراتيه والجوجيتسو والتايكواندو والجودو من خلال إرسال فيديوات للمدربين.

وقال طارق جمعة السويدي عضو مجلس ادارة النادي ورئيس اللجنة الفنية إن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية والاجتماعية مؤكداً أن البرنامج قدم صورة جديدة غير نمطية بدلا عن الصورة القديمة قبل تفشي فيروس كورونا في العالم، وقال إن الصورة الجديدة برهنت امكانية ممارسة الرياضة في جميع الظروف والأوقات وإن التدريب لم يعد محصوراً في الملاعب والقاعات كما أن المنافسات يمكن أن تقام عن بعد.