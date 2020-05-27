مجلس دبي يحدد 13 بنداً لعودة النشاط الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أصدر مجلس دبي الرياضي مجموعة من الضوابط بشأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ببدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي، لنشاطها وذلك بداية من يوم غد الأربعاء رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد مجلس دبي الرياضي خلال التعميم الذي حصل «الخليج الرياضي» على نسخة منه، أنه ووفقاً للضوابط الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث والشروط والإجراءات الاحترازية الموضوعة بهدف حماية ممارسي الأنشطة الرياضية من جائحة كورونا، وبناء على قرار عودة النشاط الرياضي في المؤسسات الرياضية في إمارة دبي، فقد تحددت الضوابط في عدد من البنود كان أبرزها 13 بنداً.

وتمثل البند الأول في تعقيم المنشآت الرياضية وكافة الأجهزة والأدوات والمعدات ووسائل النقل من خلال شهادة صادرة من إحدى شركات التعقيم، المعتمدة من بلدية دبي، وكذلك وضع نظم تعقيم دائم، مع توفير معقمات في الأماكن الضرورية بالمنشأة.

وتمثل البند الثاني في المحافظة على مسافة التباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين اثنين، ووضع فواصل بين الأجهزة المستخدمة في الأنشطة الرياضية، إذا كانت طبيعة النشاط تقتضي بذلك مثل «فواصل أكلريك» لضمان وقاية الممارسين.

وأكد البند الثالث ضرورة التجهيز لعودة النشاط الرياضي بما لا يتجاوز 50% من طاقة استيعاب المنشأة، على أن تحدد كل مؤسسة ساعات العمل الخاصة بها وفقاً للساعات المتاحة خارج إطار ساعات التعقيم.

وتمثل البند الرابع في إلغاء مناطق التجمعات، حيث لا يسمح للمتدربين بالتجمع والتأكد من إغلاق غرف تبديل الملابس وخزائن الأمتعة وكبائن الاستحمام.

وأكد البند الخامس على ضرورة تعقيم الحمامات المستخدمة بعد كل استخدام أو مرة واحدة على الأقل كل ساعة. ودعا البند السادس جميع الرياضيين والزوار والأعضاء التقيد بارتداء كمامات الوجه طوال الوقت وأثناء ممارسة التمارين، ولكن يمكن خفضها أو خلعها أثناء ممارسة التمارين الشارقة.

وأكد البند السابع ضرورة تنظيف المعدات ذات الاستخدام المتكرر التي يستخدمها أو يلمسها الأعضاء والتنظيف الدائم للأرضيات والمعدات بعد كل استخدام.

وشدد البند الثامن على ضرورة توفير أجهزة لقياس درجة حرارة العملاء والعاملين والمدربين والمشاركين قبل انطلاق الحصة التدريبية وعدم السماح بدخول أي شخص تزيد درجة حرارته على 37.5 مئوية.

كما أكد البند التاسع عدم السماح بممارسة النشاط الرياضي إذا كان الشخص مصاباً بكحة أو حرارة أو صعوبة في التنفس أو يعاني أمراض الجهاز التنفسي أو نقص المناعة.

ودعا البند الحادي عشر إلى الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدرها الجهات الصحية والتي يتم تحديثها من وقت لآخر. وأكد البند الثاني عشر أن عودة النشاط الرياضي لا تشمل مراكز السباحة والرياضات المائية التي تمارس داخل الصالات المغلقة وسيحدد عودة النشاط فيها لاحقاً، فيما دعا البند الثالث عشر إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث بإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية ومجلس دبي الرياضي، والجهات المعنية.