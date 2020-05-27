منتخب الجودو يعسكر في مولدوفا استعداداً للمشاركات المقبلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، إن مجلس إدارة الاتحاد ينتظر قرار الاتحاد الدولي للجودو بشأن آلية تحقق التكافؤ بين الاتحادات الأعضاء، في ما يتعلق ببرنامج التأهل الأولمبي، بهدف المشاركة الآمنة والصحية للجميع.

من جهة أخرى، قال إن برنامج إعداد منتخب الجودو سيتواصل حسب ما خطط له بإشراف المدرب فاسيلي فولك، بعد التوقف الطارئ خلال الفترة الماضية، وقرار الاتحاد الدولي للجودو الخاص بإلغاء كل بطولات الاتحاد.

إلى ذلك، اطمأن الدرعي خلال اتصال هاتفي مع ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، على بدء تجمع منتخب الجودو الأول في معسكره الخاص الذي يقيمه حالياً في مدينة كيشنو بمولدوفا، بعد مرحلة الحجر الصحي، والتدريب عن بعد.

ويأتي التجمع التدريبي الذي يستمر لمدة شهر تقريباً، بجانب المنتخب المولدوفي استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وأوضح عقب الاتصال أن المنتخب الأول يرتبط ببرنامج معتمد من قبل مجلس إدارة الاتحاد، واللجنة الفنية، بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كان من المقرر انطلاقها 24 يوليو/ تموز المقبل، وتأجلت إلى صيف 2021.