لايبزيج يفتقد بولسن لإصابة في كاحله



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي لايبزيج، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم، إصابة مهاجمه الدنماركي يوسف بولسن بتمدد في أربطة كاحله سيبعده في الفترة المقبلة.

وأصيب بولسن (25 عاماً) خلال الفوز الكاسح لفريقه على مضيفه ماينتس 5-صفر الأحد في المرحلة 27 من البوندسليجا، عندما أصبح أول لاعب يخوض 250 مباراة في تاريخ النادي الحديث.

ونشر النادي بياناً على موقعه الرسمي جاء فيه «عانى المهاجم يوسف بولسن إصابة في أربطة كاحله الأيمن خلال الفوز على ماينتس أمس، وسيبتعد عن الملاعب في المستقبل المنظور. أكدت صورة بالرنين المغناطيسي هذا الخبر».

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بولسن، نائب القائد في لايبزيج، سيبتعد بين أسبوعين وثلاثة عن الملاعب.

وكان بولسن عنصراً رئيساً في تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان بعد استئناف الدوري في 16 مايو، إثر الإجازة القسرية التي فرضها «كوفيد-19».

وقد سجل مرتين ولعب تمريرتين حاسمتين في مباراتين.

ويحمل بولسن ألوان لايبزيج منذ عام 2013 وشارك في أكثر من 40 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك.