شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبون يقضون عيد الفطر على شواطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل عدد من نجوم كرة القدم، عيد الفطر المبارك، لزيارة المدن الساحلية، والهروب من ارتفاع درجات الحرارة التى شهدتها البلاد فى الفترة الحالية، وقضاء إجازة عيد الفطر المبارك سويًا؛ خاصة فى ظل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب أيضًا فى تأجيل منافسات دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والذى كان مُحددًا له شهر مايو الجارى، حيث تأهل الأهلى لمواجهة الوداد البيضاوى، ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، ويواجه بيراميدز حوريا الغينى فى الكونفدرالية.

وتواجد صالح جمعة ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعبا الأهلى مع أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، فى أحد القرى الساحلية، خاصة وأن الثلاثى يرتبطون بعلاقة قوية منذ أن كانوا ضمن صفوف نادى إنبى قبل انتقال كل منهم إلى ناديه الحالى، لذا حرص الثلاثى على التجمع خلال تلك الفترة.

كما استغل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عيد الفطر المبارك لزيارة أحد الشواطئ الساحلية ونشر اللاعب عددًا من الصور خلال تواجده على "يخت" خاص فى أحد الشواطئ، معلقًا عليها."summer vibes":

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وكان مسئولو النادى الأهلى أعادوا النظر فى ملف التفاوض مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد الاجتماعات المتواصلة التى تعقدها لجنة التخطيط مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر.