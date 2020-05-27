أبو فريخة: إلغاء دوري السلة "صعب".. وجاهزون لاستئناف المسابقات

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مضيفا: "الحديث عن إلغاء المسابقة أمر صعب جدا، الأندية تكبدت مصروفات كبيرة، وهناك جهد كبير بذل من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، عدم استكمال الموسم أمر غير جيد للأندية والاتحاد والرياضة بشكل عام".
وتابع: "عودة النشاط لن تتم إلا بموافقة الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأوليمبية، الاتحاد ملتزم بالاجراءات الاحترازية، واللجنة الطبية قدمت مقترحا تحت الدراسة، وسيتم ارساله بعد الموافقة عليه للوزارة، ونحن جاهزون لاستئناف المسابقات.
وواصل: "استكمال الدوري سيتم وفقا للاشتراطات التي تمت من بداية الموسم، ولن يتم المساس بهذه الاشتراطات".
وقال: "كانت لدينا خطة لاعداد المنتخبات السنية، لكن تفشي فيروس كورونا اوقف كل شيء، وفور عودة النشاط سيتم تجميع المنتخبات الأربعة واعدادهم على أعلى مستوى للمنافسات قاريا وعالميا".
وأضاف: "المنافسة كانت شديدة هذا الموسم في مختلف قطاعات كرة السلة، واسهم نقل المباريات تليفزيونيا في زيادة الاهتمام باللعبة، ومتابعة الجماهير لمبارياتها، ونال الاتحاد الاشادة داخليا وخارجيا بعد التطور الملموس على مستوى كرة السلة".
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