شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد ينتظر نتيجة تحليل فيروس كورونا بعد استقبال المدربين العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة لتحليل فيروس كورونا بعد اشتباه إصابته بـ"الفيرس" والذى جاء بعد استقبال المدربين المصريين العالقين العائدين من السعودية والإمارات خلال الايام الماضية .

وقام امس محمود سعد بعمل اختبار للفيروس وينتطر نتيجته سواء بالايجاب او السلب، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ يومين .

وكان حمادة شادى منسق الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قال إن فيروس "كورونا" المستجد ضرب الاتحاد المصري لكرة القدم. ونشر شادى بوست عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا :" كورونا يضرب اتحاد الكرة ألطف بعبيدك يارب". كان مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، استفسروا من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو المقبل، خلال الاجتماع الذى سيعقد مساء اليوم، بعد التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال الساعات الماضية، وطالب خلالها اتحاد الكرة بالتنسيق والاتفاق مع الأندية لعودة التدريبات الجماعية بشكل جزئى فى هذا الموعد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام من فيروس كورونا المستجد.