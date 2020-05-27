شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس التعاقد مع عمرو وردة خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح البعض في نادي بيراميدز التعاقد مع عمرو وردة لاعب فريق باوك سالونيكا اليونانى، بعد أن أنهى نادى لاريسا عقد اللاعب، المعار إليه حتى نهاية الموسم الحالى، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، على حد وصف النادى اليونانى، وكشف مصدر في بيراميدز أن هناك إقتراحاً داخل الفريق السماوي بالتعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة ، وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز لم تعرض الأمر على الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش حتى الأن للإطلاع على رأيه فى اتمام الصفقة من عدمها، لاسيما وأن الصفقة مازالت محل نقاش داخل بيراميدز خاصة وأن هناك تخوّف من التعاقد مع اللاعب بسبب مشاكله الأخيرة سواء مع الأندية التى لعب فيها بأوربا أو خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التى إستضافتها مصر .

وأوضح المصدر أن صفقة عمرو وردة يتم التشاور بشأنها حالياً في بيراميدز قبل إتخاذ القرار النهائي بالتشاور مع الجهاز الفني فضلاً عن مرحلة التفاوض مع اللاعب الذي لم يحسم موقفه هو الأخر من فكرة العودة للدوري المصري حالياً ، وذهب المصدر إلى أن مصير صفقة وردة سيتم حسمها في غضون أيام قليلة لاسيما وأن بيراميدز سبحث عن بديل حال فشل المفاوضات أو التراجع عن التعاقد مع اللاعب من الأساس.

وكان موقع "نوفو سبورت" اليوناني، ذكر أن عمرو وردة، سيبدأ فى خوض تدريبات فردية، داخل مركز التدريبات فى نادى باوك سالونيكا، بعد إنهاء إعارته لفريق لاريسا، ولكن دون المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

Advertisements

أضاف التقرير اليونانى، أن مستقبل اللاعب المصرى غامض مع باوك، سواء كانوا يدريدون الإحتفاظ به أم لا، بسبب شخصيه غير المستقرة، وليس بسبب موهبته التى لا غبار عليها.

جدير بالذكر أن عقد عمرو وردة ينتهى مع باوك اليونانى، فى صيف عام 2021، حيث يرغب اللاعب فى خوض تجربة جديدة خارج اليونان، بعد 5 سنوات قضاها فى الدوري اليونانى.

وكانت "صحيفة "مترو سبورت" اليونانية، قد أكدت فى وقت سابق، أن ناديي ملاطية سبور، الذى يلعب فيه الظهير الإيسر المصرى كريم حافظ، وسيفاس سبور، أبديا رغبة فى الحصول على خدماته فى الفترة المقبلة، حيث يسعيان لتقديم عرض لباوك، لضم اللاعب فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم عمرو وردة لصفوف فريق لاريسا قادمًا من باوك، الصيف الماضي، وخاض صاحب الـ26 عاما، 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.