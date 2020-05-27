شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العيد عند ثنائى فريق الزمالك "عيدين" بسبب ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيد أصبح "عيدين" بالنسبة لثنائى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك محمود علاء وأحمد سيد زيزو، فبعد أن كانت الفرحة مقتصرة على عيد الفطر المباراك، حضر أول ولي عهد للثنائى ليجعل "عيدهم عيدين" خاصة وأن كل لاعب يُرزق للمرة الأولى بمولوده.

محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى رُزق بأول مولود له "مالك"، وكتب محمود علاء علي صفحته عبر تويتر: "الحمد لله رزقني الله بـ "مالك" اللهم اجعله من الذرية الصالحة واحفظه واجعله من عبادك الصالحين".

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كما رُزق أحمد سيد زيزو بأول مولود له "بنت" حيث قام اللاعب بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام يحمل فيها مولودته وعلق عليها قائلا: "الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين واجعلها من الذرية الصالحة".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رفض فكرة رحيل الثنائي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما لاعبا وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك ببقائهما وعدم السماح لهما بالاحتراف في حلة تلقيهم عروض رسمية ، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك ان المدير الفني الفرنسي رفض تماما فكرة احتراف الثنائي في الموسم المقبل مؤكدا أنهما ضمن القوام الأساسي للفريق، وأنهما يجيدان اللعب في اكثر من مركز داخل الملعب مما يجعلهما من اللاعبين " الجوكر " في قائمة الفريق.

ووجه مسئولو الزمالك تحذيراً إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق، بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره فى أحد برامج المقالب التليفزيونية، وقام اللاعب بتوجيه الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء قائلاً عنه، "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها على ولكننى لم أكن أعلم أنه مقلب".