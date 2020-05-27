شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية أقرب محطات الشناوى بعد قرار الرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على بُعد خطوات من الانتقال لصفوف أحد أندية الدورى السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب انتهاء الموسم الجارى، وذلك بعد أن استقر الحارس على الرحيل عن صفوف فريقه السماوى، خاصة بعدما تم التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، ومنحه وعدًا بالمشاركة، كما يشارك المهدى سيلمان حارس بيراميدز فى هذا التوقيت بشكل أساسى.

احمد الشناوى كان يأمل فى الانتقال لصفوف أحد قطبى الكرة المصرية "الأهلى أو الزمالك" بعد الرحيل عن بيراميدز، إلا أن اكتفاء الكبيرين بحراسهم فى الوقت الحالى أغلق الباب أمام الشناوى لتحقيق رغبته، وجعله يبحث عن عرضًا من أحد الأندية الخارجية.

وكان الشناوى قد رحّب بشريف إكرامي المقرر انضمامه إلى بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، ونشر الشناوي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بشريف إكرامي في وقت سابق خلال تواجدهما في معسكر المنتخب الوطني، ويرتبط الثنائي إكرامي والشناوي بصداقة مميزة رغ متنافسهما في نفس المركز، ويحرص كل منهم على مؤازرة الآخر في المواقف الصعبة أو في حالة تعرضه لهجوم وانتقادات جماهيرية باستمرار.

تربى الشناوى بين ناشئى النادى المصرى بفرمان من والده ناصر الشناوى حارس مرمى المريخ البورسعيدى الراحل، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

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لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.

ولكن فى 2017 بعد تألقه مع الزمالك، وتم اختياره كحارس أساسى لمنتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا بالجابون، ولكن أصيب فى لقاء الافتتاح لمنتخب الفراعنة أمام منتخب مالى ليتم استبعاده من البطولة.

وتعد عام 2018 سنة غير سعيدة على الحارس الدولي، حيث تعرض لقطع جزئى بالرباط الصليبي، خلال مبارة فريقه السابق الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى العام الموسم قبل الماضي، والتى خسرها الأبيض بنتيجة 2-1 وتسببت هذه الإصابة فى غيابه عن المنتخب المصرى بكأس العالم الذى أقيم فى روسيا، حيث تم استبعاده من قائمة المونديال.

حرس الشناوى عرين قلعة ميت عقبة فى 123 مباراة استقبل خلالهم 99 هدفًا وخرج بشباك نظيفة فى 69 مباراة، وحقق الشناوى 4 بطولات مع الزمالك وهى الدورى و السوبر المحلى و كأس مصر مرتين.

ويلعب أحمد الشناوى حالياً بين صفوف فريق بيراميدز الذى انضم إليه فى صفقة بيع نهائى من القلعة البيضاء.