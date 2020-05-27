مصدر باتحاد الكرة يوضح حقيقة إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أوضح مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت حول إصابة محمود سعد المدير الفني للاتحاد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الساعات الماضية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إصابة سعد بكورونا غير مؤكدة حتى الآن في ظل عدم ظهور نتيجة العينة الخاصة به.

وقال المصدر: "محمود سعد تعرض لوعكة صحية منذ أيام ماضية وخضع للفحوصات الطبية اللازمة ولكن النتيجة الخاصة بها لم تظهر حتى الآن، ولم نتأكد من إيجابية أو سلبية العينة".

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وأضاف: "اتحاد الكرة مغلق منذ بداية الأسبوع الجاي بسبب أجازة عيد الفطر، ولن يتواجد أي شخص به قبل يوم الأحد القادم أول أيام العمل الرسمية بعد الأجازة".

واختتم: "اتحاد الكرة تم تطهيره وتعقيمه منذ أيام أيضًا، قبل أن يتم الاشتباه في إصابة أي فرد من عدمه، وبالتالي لا قلق على العاملين به".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت إصابة محمود سعد بفيروس كورونا، إلى أن المصدر نفى ما تردد مع التشديد على عدم ظهور نتيجة الفحص الخاصة به حتى الآن.