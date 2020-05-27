ملف الثلاثاء.. الظهور الأول لمرموش مع فولفسبورج.. وحقيقة عرض العين الإماراتي لمعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الثلاثاء:
حارس تشيلسي يدعم قرار كانتي بالغياب عن التدريبات بسبب كورونا
مباراة الأهداف الستة.. فرانكفورت يفلت من السقوط أمام فرايبورج بالدوري الألماني (فيديو)
بعد تتويجه بأفضل جناح في فرنسا.. سند لمصراوي:"لدي طموح أكبر"
كاد أن يسجل.. مرموش يتواجد في فوز فولفسبورج الكاسح على ليفركوزن
الظهور الأول.. عمر مرموش يشارك مع فولفسبورج في بوندسليجا (فيديو)
وزير الرياضة: ملتزمون بعودة النشاط من منتصف يونيو
"لم أتواصل مع أي شخص ولكن أصبت".. حارس بورنموث يعلن إصابته بفيروس كورونا
الأهلي يوضح حقيقة عرض العين الإماراتي لضم علي معلول
"كاف" يوضح لمصراوي حقيقة التوصية بإلغاء دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
رئيس طنطا لمصراوي: الحكم الذي حصل عليه الجزيري ابتدائي و"العبرة بالنهاية"
بالفيديو.. هدف رائع يضع بايرن في المقدمة أمام دورتموند
حمزة الجمل لمصراوي: فتحي أثبت للجميع قوة شخصيته.. وعلى الإسماعيلي الجلوس مع باهر
محمد حليم يتحدث لمصراوي عن.. عودة المصابين خلال التوقف.. ومن الأفضل بين فايلر وكارتيرون
لجنة المسابقات لكرة اليد تستعد لاستئناف النشاط وتضع تصورا للموسم الجديد
ليفربول يُعيد أموال التذاكر لمشجعيه
اللجنة الطبية بالكاف توضح لمصراوي حقيقة إلغاء دوري الأبطال
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