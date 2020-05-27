محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):
أفلت آينتراخت فرانكفورت من الهزيمة أمام فرايبورج وتعادل معه 3 / 3 ليرفع الأول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 38 نقطة لفرايبورج في المركز السابع.
وافتتح فينشينزو جريفو التسجيل لفرايبورج في الدقيقة 28 ثم أدرك أندريه سيلفا التعادل لآينتراخت في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، تقدم فرايبورج بهدفين سجلهما نيلز بيترسن ولوكاس هولير في الدقيقتين 67 و69 لكن آينتراخت لم يستسلم للهزيمة وتعادل بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وتيموثي تشاندلر في الدقيقتين 79 و82 .
وتعادل فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنجلادباخ سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير مقابل 53 نقطة لمونشنجلادباخ في المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة الأهداف الستة.. فرانكفورت يفلت من السقوط أمام فرايبورج بالدوري الألماني (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.