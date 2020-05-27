مباراة الأهداف الستة.. فرانكفورت يفلت من السقوط أمام فرايبورج بالدوري الألماني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أفلت آينتراخت فرانكفورت من الهزيمة أمام فرايبورج وتعادل معه 3 / 3 ليرفع الأول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 38 نقطة لفرايبورج في المركز السابع.

وافتتح فينشينزو جريفو التسجيل لفرايبورج في الدقيقة 28 ثم أدرك أندريه سيلفا التعادل لآينتراخت في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، تقدم فرايبورج بهدفين سجلهما نيلز بيترسن ولوكاس هولير في الدقيقتين 67 و69 لكن آينتراخت لم يستسلم للهزيمة وتعادل بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وتيموثي تشاندلر في الدقيقتين 79 و82 .

وتعادل فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنجلادباخ سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير مقابل 53 نقطة لمونشنجلادباخ في المركز الرابع.