بعد تتويجه بأفضل جناح في فرنسا.. سند لمصراوي:"لدي طموح أكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد حمدي:

أبدى محمد سند، المحترف المصري في صفوف نادي نيم الفرنسي، سعادته بالتتويج بجائزة أفضل جناح أيمن في دوري كرة اليد الفرنسي.

سند اختص يلاكورة بأول تصريح له عقب فوزه بالجائزة مساء اليوم الثلاثاء، قائلاً:"هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي أُرشح بها لجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لكرة اليد والحمدلله حققتها هذه المرة".

وتابع المحترف المصري في الدوري الفرنسي:"لازال لدي طموح أكبر بكثير وإن شاء الله أحققه وأنقل تجربة احترافية مفيدة لشباب كرة اليد في مصر ليستفيدوا منها".

وأتم سند حديثه بقوله:"أشكر كل من دعمني ووقف بجواري من الجمهور المصري وأتمنى في الفترة المقبلة نجد دعم قوي للمنتخب المصري لكرة اليد المقبل على بطولة كأس العالم.. دعم الجمهور هو الأساس لنا".

ونال سند على نسبة تصويت وصلت إلى 43% في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الفرنسي لكرة اليد على جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي، متفوقاً على الثنائي فيرن سوليه لاعب نادي فينكس ومورتن فيوم لاعب نادي شارتر.

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وتواجد سند في تشكيل أفضل لاعبين في الدوري الفرنسي لكرة اليد لموسم 2019-2020، بعد فوزه بجائزة أفضل جناح أيمن.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد، قررت إلغاء مسابقة الدوري بشكل رسمي نتيجة تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، وإعلان تتويج نادي باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة باعتبار أنه كان يتصدر جدول الترتيب.

وأنهى نيم الموسم الحالي قبل إلغاء المسابقة في المركز الثالث خلف سان جيرمان ونانت برصيد 26 نقطة.

وسجل سند هذا الموسم 84 هدفا في الدوري الفرنسي مع فريقه نيم.

جدير بالذكر أن سند الذي انضم إلى نيم في صيف 2017 جدد تعاقده مع الفريق حتى 2023.