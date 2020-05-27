برشلونة يستهدف ضم نبيل فقير في هذه الحالة

وضع نادي برشلونة الإسباني النجم الفرنسي جزائري الأصل نبيل فقير ضمن خطته للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل حال فشل مفاوضات ضم البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس .
وبدأت تشعر إدارة البارسا بقرب فشل مفاوضاتها معيوفنتوس لضم بيانيتش وذلك بعد إصرار اليوفي الحصول على خدمات آرثر من العملاق الكتالوني في صفقة تبادلية مقابل التخلي عن اللاعب البوسني .
وأخطر كيكي سيتين المدير الفنيلبرشلونة رغبته في تواجد نبيل فقير بين صفوف الفريق ضمن خطة دعم البارسا خلال الميركاتو الصيفي حيث أبدى إعجابه بقدرات اللاعب ويرى أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق .
واشترط نادي ريال بيتيس الإسباني الحصول على 50 مليون يورو نظير الإستغناء عن نبيل فقير خلال الصيف الجاري .
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