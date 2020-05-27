المصري عمر مرموش يشارك لأول مرة مع فولفسبورج الألماني

شارك المصري عمر مرموش مهاجم فولفسبورج لأول مرة مع فريقه في الدوري الألماني، ذلك خلال مباراة فولفسبورج أمام باير ليفركوزن، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب باي أرينا ضمن الجولة

الأسبوع الثامن والعشرين من البوندزليجا .

وانتهت المباراة بفوز فولفسبورج على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف.

دخل عمر مرموش بديلًا في الدقيقة ٧٦ لتكون

أول مشاركة له مع فريقه منذ تصعيده للفريق الأول، حيث يشارك اللاعب المصري مع فريق الرديف بالنادي.

كان مرموش دخل قائمة الفريق الأول لفولفسبورج ، لأول مرة أمام أوجسبورج ، ثم مباراة بوروسيا دورتموند ، وظل على مقاعد البدلاء ولم يشارك.